الذاكرة السياسية: أبو الحسن بني صدر (4)

في الحلقة الرابعة من سلسلة، يتوقّف الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عندما وصفه بأنه "تزوير لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة الإسلامية تمهيداً لتنحيته عن السلطة، وليضع رجال الدين يدهم على البلاد،" كما قال.

ورداً على انتقاداته يقول بني صدر إن الإمام الخميني قال آنذاك: "لقد تركنا الناس تصوت، وهذه مجرد شكليات، لأن الفقيه هو من له الصوت وهو من يقرر وليس الشعب".

وفي الحلقة يتطرق أول رئيس إيراني للجمهورية الإسلامية إلى وساطة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بين إيران والعراق لسحب فتيل تفجير الحرب بين الجانبين وأسباب فشل هذه الوساطة. كذلك يكشف تفاصيل تتعلق بفضيحة "إيران غيت" التي اشترت فيها طهران أسلحة إسرائيلية في حربها ضد نظام صدام حسين، بموافقة الإمام الخميني نفسه.