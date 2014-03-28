الذاكرة السياسية: أحمد أبوالغيط (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة جديدة مع وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبوالغيط، يتحدّث المسؤول الأسبق عن الدبلوماسية في عهد الرئيس حسني مبارك عمّا دار في كواليس "قصر الاتحادية" في آخر أيام مبارك قبل تنحّيه تحت وطأة التظاهرات في ميدان التحرير في 11 فبراير 2011.

ويكشف أبوالغيط الذي كان آخر وزير للخارجية في عهد مبارك عن مضمون الاتصالات التي دارت بين مسؤولين أميركيّين ومصريّين بعد "ثورة 25 يناير"، وعن حادثة إطلاق النار على مدير المخابرات العامّة اللواء عمر سليمان، عشية تعيينه نائباً للرئيس الأمر الذي اعتبره سليمان محاولة لاغتياله.