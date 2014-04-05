الذاكرة السياسية: أحمد أبوالغيط (2)

في الحلقة الثانية من سلسلة جديدة مع وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبوالغيط، يكشف المسؤول الأسبق عن الدبلوماسية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك ما كان يقوله الرئيس الأسبق له ردّاً على اقتراحات البعض ترشيح ابنه جمال لخلافته في الحكم أو حتى لعضوية البرلمان.

ويرفض أبوالغيط وصف ما حصل في 25 يناير بأنه كان "ثورة" بل يعتبرها "فورة" أو "انتفاضة".

وفي هذه الحلقة يروي ما حصل في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس مبارك، ويتحدّث عمّا دار بينهما في آخر اتصال هاتفي أجراه معه مبارك بعد تنحّيه وانتقاله إلى شرم الشيخ.

