الذاكرة السياسية: أحمد أبو الغيط (5)

في الحلقة الخامسة من سلسلة يعرض أحمد أبو الغيط آخر وزير خارجية مصري في عهد الرئيس حسني مبارك لعلاقة القاهرة مع كل من سوريا وليبيا. ويشير إلى انزعاج الرئيس الأسبق مبارك من إحجام النظام السوري عن إبلاغه بمضمون محادثاته مع الجانب الإسرائيلي في العامين 1994 و1995 رغم أن مصر هي التي أطلقت هذه المفاوضات، كما قال. ويتطرق رئيس الدبلوماسية المصرية الأسبق إلى خلفيات الحرب التي شنتها إسرائيل على "حزب الله" في لبنان في يوليو 2006 وإلى حرب غزة في العام 2008 وتداعياتها وأجواء لقاءاته مع مسؤولين إقليميين ودوليين في تلك المرحلة.