الذاكرة السياسية: أحمد أبو الغيط (6)

في الحلقة السادسة والأخيرة مع وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، يتحدث الضيف لـ"الذاكرة السياسية" عن الخلفيات التي دفعت بالجيشين المصري والسوري إلى شن حرب أكتوبر 1973 على إسرائيل.

وفي الحلقة سيكشف أبو الغيط عن مضمون كلام وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، لنظيره المصري وقتها محمد حسن الزيّات، والذي استند إليه الرئيس أنور السادات كأحد عناصر اتخاذ قرار إعلان حرب أكتوبر على إسرائيل.

وبحسب أبو الغيط، فإن السادات أراد من خلال حرب أكتوبر تعزيز موقع مصر للتفاوض مع إسرائيل من أجل استرداد أراضيها المحتلة، من دون التخلّي عن القضية الفلسطينية، كما قال.