الذاكرة السياسية: ميشيل كيلو (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة يتحدّث المعارض السوري ميشال كيلو عن الأسابيع الأولى التي سبقت اندلاع الثورة السورية والتهديدات التي تلقّاها هو وغيره من المعارضين من ضبّاط أمن في حال شاركوا في تظاهرات احتجاج على النظام.

ويتهم كيلو النظام بتشكيل فرقة "الشبّيحة" من آلاف المجرمين قبل نحو شهر ونصف من اندلاع الثورة بهدف مواجهة المتظاهرين بأعداد أكبر منهم في الشارع لقمعهم، لافتاً إلى أن أول تظاهرة سارت في دير الزور شارك فيها 12 متظاهراً فقط فواجهها 100 "شبّيح".

ويكشف المعارض السوري الذي ناهض النظام منذ أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد، عمّا دار في اجتماعاته مع كبار المسؤولين السوريين منهم نائب الرئيس فاروق الشرع ومستشارة الرئيس بثينة شعبان.

ويتحدّث عن الإهانة التي وجّهها رئيس الأمن السياسي في درعا العميد عاطف نجيب إلى الأهالي عندما طالبه بالإفراج عن أبنائهم وهو ما أشعل الثورة في تلك المحافظة التي سرعان ما امتدّت إلى مختلف المحافظات.