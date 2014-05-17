الذاكرة السياسية: ميشيل كيلو (2)

في الحلقة الثانية سيتطرق المعارض السوري ميشيل كيلو إلى كواليس "مؤتمر الحوار الوطني"، وإلى لقاءاته مع نائب الرئيس فاروق الشرع ومستشارة الرئيس بثينة شعبان. ميشيل كيلو سيشير في الحلقة إلى أن بثينة شعبان توجّهت بعبارة نابية بحق نائب الرئيس فاروق الشرع أمام الجميع، لأنه وافق على إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب "البعث" هو قائد الدولة والمجتمع في سوريا، كذلك سخر الأسد من الشرع، ووصف لجنة الحوار بلجنة فاروق الشرع، واعتبر أنها لن تحقق شيئاً.

ضيف الحلقة سيعود بالذاكرة إلى بدايات تسلم بشار الأسد السلطة وإلى "ربيع دمشق"، وكيف سعت الأجهزة الأمنية إلى استغلال بعض الأحداث في السويدا وغيرها للحد من صلاحيات بشار الأسد، بُعيد وصوله إلى السلطة.