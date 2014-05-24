الذاكرة السياسية: ميشيل كيلو (3)

في الحلقة الثالثة، يتطرّق المعارض السوري ميشيل كيلو إلى خلفيّات توقيفه مع 11 معارضاً سورياً أواخر العام 2006 عقب صدور إعلان "دمشق بيروت - بيروت دمشق".

ويتحدّث عن يوميّاته في المعتقل. ويكشف كيلو عن مضمون لقائه مع مدير المخابرات العسكرية وقتها آصف شوكت وما دار بينهما عن موضوع الإصلاح، ويروي ما سمعه من حوارٍ هاتفي بين شوكت وبشّار الأسد أثناء وجوده مع الأول.

في الحلقة أيضاً يشير إلى أنه في الوقت الذي أبدى الأمين العام المساعد لحزب "البعث" عبدالله الأحمر وآخرون ليونة حيال حراك المجتمع المدني السوري، تصدّى لهم البعض، ومنهم نائب الرئيس السوري وقتها عبد الحليم خدام متّهماً إياهم بالسعي إلى الجزأرة (نسبة إلى الأزمة الجزائرية).