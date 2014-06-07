الذاكرة السياسية: ميشيل كيلو (5)

في الحلقة الخامسة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع ميشيل كيلو، يتوقّف المعارض السوري عند انعكاس مجزرة حماة العام1982 على اليساريّين السوريّين على رغم عدم وجود علاقة لهم بالمتشددين. كيلو الذي دخل المعتقل وقتها بسبب مواقفه المعارضة وقربه من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يروي ما قاساه من تعذيب في سجون النظام مع غيره من معتقلي الرأي. ويكشف ما قاله الرئيس الراحل حافظ الأسد لمفتي حماة عندما زاره مطالباً بتخفيف الخناق عن المدينة بعد وقوع المجزرة التي ذهب ضحيتها آلاف القتلى، وما قاله رئيس المخابرات العسكرية وقتها علي دوبا لميشل كيلو عن تلك المذبحة.