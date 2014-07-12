الذاكرة السياسية: علي الخضيري (1)

في الحلقة الأولى من اثنتين، يتحدث المستشار الأسبق للسفراء الأميركيين لدى العراق، علي الخضيري، عن الأسباب التي حدت بالأميركيين لاختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وكيف بدل سياسته لاحقا.

ويكشف أن الأميركيين قللوا بداية من مخاطر تنامي النفوذ الإيراني في العراق، في وقت تسعى فيه حكومة طهران إلى إضعاف الأنظمة في الدول العربية لتصدير ثورتها إليها.

ويتطرق علي الخضيري إلى أجواء المحادثات السرية التي أجراها الأميركيون في الأردن مع قيادة العشائر السنية العراقية لحضهم على الانخراط في العملية السياسية وإنشاء "الصحوات" لمحاربة "القاعدة"، ثم الأسباب التي أدت إلى تراجع دورهم.