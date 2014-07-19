الذاكرة السياسية: علي الخضيري (2)

في الحلقة الثانية والأخيرة يتحدث المستشار الأسبق للسفراء الأميركيين لدى العراق، علي الخضيري، لـ"الذاكرة السياسية" عن أجواء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمقتدى الصدر في طهران برعاية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في العام 2010 وما نتج عنه من اتفاقات سرية. ويتطرق الخضيري إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالمالكي في بغداد عام 2008 عقب حادثة رمي الصحافي منتظر الزيدي بوش بحذائه. كذلك يتحدث الخضيري عن مطالب العشائر السنية العراقية عندما التقى بعضاً من رموزها في الأردن عام 2008 موفداً من السفارة الأميركية في بغداد.