الذاكرة السياسية: ثروت الخرباوي (4)

في الحلقة الرابعة من سلسلة مقابلات، يتحدّث القيادي السابق في "الإخوان المسلمين" المحامي المصري ثروت الخرباوي عن التشابه بين جماعة "الإخوان" وحركة "الماسونية العالمية" من حيث طقوس الممارسة والهدف الأخير للإثنتين، كاشفاً عن أسماء قيادات يعتقد أنها كانت تنتمي إلى "الماسونية." الحلقة الغنية بالمعلومات ستكشف عن أجهزة سرية داخل الجماعة ومنها قسم الوحدات الذي يسعى إلى تجنيد عناصر داخل الجيش المصري والشرطة لمصلحة "الإخوان." ويشير إلى أن وكيل المخابرات الحربية السابق في الجيش المصري عبّاس مخيمر كان من "الإخوان". الخرباوي لفت إلى أن شخصيات في القيادة الراهنة لـ "الإخوان" في مصر تتلمذت على يد أفراد من تنظيم العشرات الذي تأثّروا بالأفكار التكفيرية لسيد قطب وشكري مصطفى، عندما كانوا معهم في السجن في الفترة الممتدة من العام1965 ولغاية العام1975 ، مؤكداً أن لـ "الإخوان" جماعة مسلّحة مسؤولة عن مقتل الصحافي الحسيني أبو ضيف الذي صوّر فيها ممارسات "الإخوان" ضدّ معارضين الذين تجمّعوا قرب القصر الرئاسي احتجاجاً على الإعلان الدستوري الشهر الفائت.

