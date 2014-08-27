الذاكرة السياسية: ثروت الخرباوي (5)

في الحلقة الخامسة والأخيرة، يتحدّث القيادي "الإخواني" السابق ثروت الخرباوي عن العلاقة التي نسجها الأمريكيون مع "الإخوان المسلمين" قبل ثورة الـ 25 من يناير في مصر، التي أدّت إلى تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة.

ويعرض خطاباً مرسلاً من مسؤول في الجماعة في الولايات المتحدة إلى التنظيم في مصر، يُطلع قياديّيه فيه على نتائج اتصالاته بمسؤولين أمريكيّين، ويظهر ارتياح الأمريكيّين للتصريحات "الإيجابية" لقيادة "الإخوان" حيال إسرائيل.

وعن أنشطة الجماعة داخل الجيش المصري من خلال "قسم الوحدات"، قبل "ثورة يناير"، يذكرالخرباوي أسماء شهود يؤكّدون وجود أنشطة "إخوانية" داخل المؤسّسة العسكرية في مصر، كانوا يسعون من خلالها للوصول إلى السلطة.

"الإخوان" لم يكتفوا برصد تحرّكات الجيش المصرين وتجنيد موالين لهم في صفوفه، إنما أسّسوا أيضاً "جهاز أمن الدعوة" لمراقبة تحركات أفراد التنظيم وأحاديثهم.