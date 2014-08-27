الذاكرة السياسية: ليلى خالد (1)

في الحلقة الأولى من سلسلة جديدة مع عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ليلى خالد، تتحدّث الضيفة عن نشأتها ودراستها ونضالها في سبيل القضية الفلسطينية من حركة القوميّين العرب إلى "الجبهة الشعبية."

ليلى خالد لبنانية من صور، لكنها وُلدت في حيفا فلسطين العام 1944، وتركت المدينة مع عائلتها في نكبة العام 1948 لتعود إلى جنوب لبنان.

هي أول امرأة في التاريخ تشارك في خطف طائرة مدنية أمريكية العام 1969، وكانت حينها في الخامسة والعشرين من عمرها مع رفيقها سليم عيساوي، حوّلت مسار الطائرة إلى دمشق، بعد إقلاعها من روما وأنزلت الركاب منها وفجّرتها.



خالد تتحدّث أيضاً عن التدريبات التي تلقتها، وكيف نقلت أسلحةً ومتفجّراتٍ إلى الطائرة التي خطفتها، واللحظات الحرجة التي عاشتها في الجو، ثم على الأرض بعد توقيفها لأيام في سوريا قبل الإفراج عنها.