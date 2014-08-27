الذاكرة السياسية: ليلى خالد (2)

في الحلقة الثانية من سلسلة جديدة تتحدّث عضوة المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ليلى خالد عن الطريق التي سلكتها طائرة الـTWA الأمريكية التي خطفتها مع رفيقها سليم العيساوي وحوّلت مسارها إلى مطار دمشق في مبناه الجديد الذي لم يكن قد افتُتح بعد أمام الملاحة.

الطائرة المخطوفة حلّقت فوق الأراضي الفلسطينية المحتلّة بناءً على طلب من ليلى، حيث وجّهت رسالة إلى الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، قبل أن تهبط بها في مطار دمشق وتفجرّها بعد إخلائها من الركّاب.

في هذه الحلقة تروي ليلى خالد ما دار معها في سوريا والحوارات التي أجرتها مع وزير الدفاع وقتها حافظ الأسد ورئيس أركانه مصطفى طلاس قبل أن يتمّ إخلاء سبيلها وتعود إلى الأردن للتدرّب على تنفيذ عملية ثانية.