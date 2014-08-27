الذاكرة السياسية: ليلى خالد (3)

في الحلقة الثالثة من سلسلة مقابلات مع عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ليلى خالد، تشرح خالد كيف خطّطت وشاركت مع شريكها باتريك من نيكارغوا، خطف طائرة "العال" الإسرائيلية العام 1970، فمهمّة الخطف الثانية لم تكن بسهولة الأولى، لكون طاقم الطائرة كان كلّه مسلّحاً، إضافةً إلى 12 عنصراً أمنيّاً إسرائيليّاً مسلّحا، فتحوا النار عليها وعلى رفيقها ما أن أعلنا أنهما خطفا الطائرة.

في الحلقة تروي خالد وقائع معركة حصلت في الجوّ، قضى فيها رفيقها في الخطف، وتفاصيل التحقيق معها بعدما هبطت الطائرة اضطرارياً في مطار بريطاني، وكيف أُخلي سبيلها بعد 28 يوماً بموجب صفقة تبادل أسرى مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بعدما خطف عناصر تابعة لها 4 طائرات أخرى.

