منصور خالد (2)

في الحلقة الثانية من السلسلة، يتحدّث وزير الخارجية السوداني الأسبق منصور خالد عن الدورين المصري والليبي في دعم الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري لإحباط انقلاب هاشم العطا. والأسباب التي أدّت الى تدهور العلاقة لاحقا بين القذافي والنميري وانتقال الأخير من المعسكر السوفياتي الى المعسكر الأميركي لحماية نفسه من القذافي. يتحدث أيضا عن حادثة اغتيال السفير الأميركي في الخرطوم على يد عناصر فلسطينية.



