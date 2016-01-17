الذاكرة السياسية: رياض نعسان آغا - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من هذه السلسلة يُشكّكُ الضيف وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا بأن تكون المعارضة السورية هي من فجّرت خليّة إدارة الأزمة في مبنى الأمن القومي في دمشق العام 2012 والتي أودت بحياة وزير الدفاع السوري داوود راجحة وعدد من كبار الضباّط بينهم آصف شوكت ويقول: أشتم رائحة بأن النظام يقف وراء العملية بسبب تذمّر المُستهدفين من طريقة تعاطي النظام مع المعارضة. آغا كان إقترح على آصف شوكت، قبل مقتله، اعتماد نصف الحلّ المصري ونصف الحلّ اليمني كمخرج للأزمة في سوريا وإشراك الجيش الحر في المجلس العسكري