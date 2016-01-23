رياض نعسان آغا - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة من سلسلة يتحدث وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا عن واقع العمل في وزارته بين عامي 2006 و2010 في ظل تدخل الأجهزة الأمنية في عمل الوزارات إضافة إلى محاولات أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري إدارة أمور الوزارة وتهميش الوزير قبل إقصائه من الوزارة. عندما عمدت الى إقصاء البعدين العربي والإسلامي عن احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية والإمعان في "تغريب" الاحتفالية. الوزير السوري الأسبق أسهب كذلك في استحضار ذكريات الأساليب التي كان الأمن السوري يستخدمها مع الوزراء ومعاونيهم وموظفي الوزارات وهو ما وصل إلى حدّ استدعاء عشرات الموظفين واعتقالهم لأسباب تتعلق أحياناً بتأخرهم عن الدوام. ويؤكد نعسان آغا في ملف آخر أنه كان قد طلب من الرئيس السوري بشار الأسد تخفيف حضور رامي مخلوف، إبن خال الرئيس، الذي سيطر على اقتصاد البلد ومشاريعه بحسب رأي ضيف الحلقة.