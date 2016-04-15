عبدالله غُلّ - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من سلسلة يتوقف رئيس الجمهورية التركي السابق عبدالله غُلّ عند المفاوضات السرّية السورية الإسرائيلية غير المباشرة التي حصلت في العام 2008 في اسطنبول برعاية تركيا. غُلّ كشف أن الجانب السوري كان أكثر عقلانية وواقعية من الجانب الإسرائيلي في المفاوضات، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على غزّة في العام 2008 وعوامل أخرى أفشلت المحادثات. ويتطرّق الى علاقات بلاده مع سوريا والأسباب التي أدّت الى تدهورها ولا سيما منها تداعيات الثورة التي انطلقت في العام 2011 واستخدام الجيش السوري العنف لمواجهة "المطالب المشروعة للشعب"، بحسب تعبيره. غُل يتحدّث أيضا عن ذكرياته في السعودية حيث عمل نحو 9 أعوام.