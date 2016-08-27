نزار السامرائي (الجزء الثاني)

في الحلقة الثانية من سلسلة "الذاكرة السياسية" يعدد عميد الأسرى العراقيين الأسبق في السجون الإيرانية نزار السامرّائي المعتقلات الإيرانية التي نقل إليها بين عامي 1982 و 2002. الأسرى العراقيون كانوا يُوضعون في معسكرات تابعة للجيش الإيراني بعيدا عن أعين الصليب الأحمر حيث كانوا يخضعون لمختلف أنواع التعذيب. ويروي السامرائي كيف انه لا يزال يُعاني من تخثر في الدماغ يستتبع سكتات دماغية نتيجة ضربة تلقاها على رأسه في أحد المعتقلات. وفي الحلقة يكشف السامرائي مصير آلاف المفقودين العراقيين، فمنهم من قضى على الجبهات أو في المعتقلات، ومنهم من بقي حياً وانضمّ الى فئة "التوّابين" الذين قبلوا التعاون مع إيران ضد بلدهم.