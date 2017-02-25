نذير رشيد - الحلقة الأخيرة

في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير الداخلية الأردني الأسبق ومدير المخابرات العامة الأسبق نذير رشيد عن أجواء اللقاء الذي جمع قيادات فلسطينية اعتُقلت في أحداث "أيلول الأسود" من العام 1970 بالملك حسين. نذير رشيد يتطرق أيضاً الى خلفيات اغتيال رئيس الحكومة الأردني وصفي التل في مطار القاهرة على يد 4 عناصر فلسطينية. رشيد يكشف في الحلقة محاضر التحقيق مع مجموعة ابو داوود التي كانت تخطط لخطف مجلس الوزراء الأردني كاملا أثناء اجتماعه، لمبادلته بسجناء فلسطينيين، وعن التحضيرات التي كان يقوم بها الضابط رافع الهنداوي لتنفيذ انقلاب على الملك حسين.