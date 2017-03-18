في الحلقة الثالثة يكشف المستشار الأسبق في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية جمال هلال أسباب انفجار غضب الرئيس الأميركي بيل كلينتون في وجه الوفد الإسرائيلي المفاوض في "واي ريفر." الرئيس الأميركي رفع صوته في وجه بنيامين نتانياهو عندما حاول الأخير مقايضة معتقلين فلسطينيين بـ"جوناثان بولارد" المحكوم في الولايات المتحدة بجرم التجسس لمصلحة إسرائيل. هلال يتطرق أيضاً إلى الحوار الذي دار بين وزيرة الخارجية الأميركية مادلين ألبرايت وبشّار الأسد عندما توجّه وفد أميركي إلى دمشق، لتقديم العزاء بوفاة والده حافظ الأسد.