محمد الزعبي - الجزء الأول

في الحلقة الأولى من رباعية يكشف الأمين العام المساعد الأسبق لحزب "البعث" وزير الاعلام السوري الأسبق الدكتور محمد الزعبي أن إسرائيل احتلت الجولان من دون مقاومة من الجانب السوري. الزعبي يذهب أبعد من ذلك ليقول إن "البلاغ 66" صدر بناء على طلب من وزير الدفاع وقتها حافظ الأسد لإعلان سقوط القنيطرة في حين كانت أقرب دبابة إسرائيلية الى المنطقة تبعد نحو 4 كيلومترات عنها..وبحسب الوزير السوري الأسبق قدّمت قيادتا "البعث" والجيش وقتها الجولان الى إسرائيل خشية أن تصل قوات الأخيرة الى دمشق، بعد نكسة حرب العام 67.