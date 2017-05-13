د. محمد الزعبي - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يرى الأمين العام المساعد الأسبق لحزب "البعث" ووزير الإعلام السوري الأسبق الدكتور محمد الزعبي أن التفتيش عن كبش فداء لتحميله المسؤولية عن احتلال إسرائيل للجولان ولّد صراعاً بين صلاح جديد وحافظ الأسد. الزعبي يتطرق الى حركة23 شباط وتداعياتها على حزب البعث وإلى الصراع بين القيادة السياسية والعسكر داخل الحزب الحاكم. يكشف الوزير السوري الأسبق أنه انتقد أداء قيادة" البعث" واستقال من الحزب بعدما اكتشف منحاه الطائفي، إلا أن القيادة تجاهلت استقالته وأصدرت قراراً بفصله.في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يرى الأمين العام المساعد الأسبق لحزب "البعث" ووزير الإعلام السوري الأسبق الدكتور محمد الزعبي أن التفتيش عن كبش فداء لتحميله المسؤولية عن احتلال إسرائيل للجولان ولّد صراعاً بين صلاح جديد وحافظ الأسد. الزعبي يتطرق الى حركة23 شباط وتداعياتها على حزب البعث وإلى الصراع بين القيادة السياسية والعسكر داخل الحزب الحاكم. يكشف الوزير السوري الأسبق أنه انتقد أداء قيادة" البعث" واستقال من الحزب بعدما اكتشف منحاه الطائفي، إلا أن القيادة تجاهلت استقالته وأصدرت قراراً بفصله.