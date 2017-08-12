نبيل شعث - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية يتحدث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث عن دوره كرئيس غير مُعلن للوفد الفلسطيني المتوجه إلى مفاوضات السلام في مؤتمر مدريد العام1991 وكيف كان يجتمع سرّاً بالوفد ثم ينتقل معهم يوميا إلى تونس أو الجزائر للقاء ياسر عرفات وتنسيق التحركات والمواقف. رئيس الدبلوماسية الفلسطينية الأسبق يكشف عن الأسباب التي حدت برابين إلى الطلب من عرفات السعي لترتيب لقاء رسمي له في المغرب عقب توقيع اتفاق أوسلو. نبيل شعث يتطرق أيضا إلى دوافع انتسابه إلى "الإخوان المسلمين" في مصر ثم أسباب انسحابه منها.