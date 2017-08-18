في الحلقة الثالثة يتحدث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث عن الأسباب التي حدت بياسر عرفات الى الموافقة على خوض مفاوضات اوسلو مع الإسرائيليين بشكل سرّي بعد انتخاب الرئيس الأميركي بيل كلينتون. شعث الذي ادار من خلف الستار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يقول إن أول مفاوضات مباشرة شارك فيها كانت مفاوضات غزة أريحا مُذكّراً انها كانت الجزء التنفيذي لاتفاق أوسلو. وفي الحلقة يتطرق نبيل شعث الى ذكريات الطفولة مع الممثلة زبيدة ثروت كما يكشف أنه رفض دور بطولة في فيلم سينمائي عرضه عليه الممثلان محمود ذوالفقار وعزيزة امير.