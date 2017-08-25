نبيل شعث - الحلقة الأخيرة

في الحلقة الأخيرة يتّهم وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث إسرائيل بانها اغتالت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن طريق تسميمه بنفايات ذرّية ويُقدّم أدلة لدعم اقواله. وعن مفاوضات السلام يقول نبيل شعث إن القيادة الفلسطينية بدأت منذ العام 1974 التفتيش عن حل سياسي لنزاعها مع إسرائيل. شعث الذي قاد أول مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين في مفاوضات غزة أريحا يُشير إلى أنها ركّزت على3 نقاط : الأسرى والأرض وما يرمز إلى وجود الدولة. رئيس الدبلوماسية الفلسطينية الأسبق ينفي ما يُشاع عن أن الفلسطينيين أضاعوا فرصة التوصل إلى حل نهائي.