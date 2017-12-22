فولكهارد فيندفور - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يتحدث رئيس جمعية الصحافيين الأجانب في مصر فولكهارد فيندفور عن حادثة خطفه في غرب العاصمة اللبنانية إبان الحرب الأهلية في العام 1976. فولكهارد فيندفور يكشف في الحلقة أنه رتب لقاء في السفارة الألمانية بين رئيس الصاعقة زهير محسن ونائب السفير الألماني في العام 1976 أعلن فيه محسن أن القوات السورية ستدخل إلى لبنان تلبية لنداء قادة لبنانيين، وأن الدخول السوري حصل فعلا بعد12 يوما من هذا الاجتماع. فولكهارد يتطرق أيضا إلى لقاءاته مع الزعيم الليبي معمّر القذافي وما دار في كواليسها.