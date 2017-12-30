فولكهارد فيندفور - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة والأخيرة مع"الذاكرة السياسية" يكشف رئيس جمعية الصحافيين الأجانب في مصر فولكهارد فيندفور عما دار في آخر مقابلة أجراها مع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قبل أيام من اغتياله. ويعزو فولكهارد أسباب عدم نشر الحديث في مصر بعد حادثة المنصّة إلى كون السادات قال: أنا اعرف كيف أتعامل مع "الإخوان المسلمين" لكن من يأتي من بعدي قد لا يعرف ذلك. فولكهارد يعلن أيضا ما دار في كواليس لقاءآته مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن العروض التي قدّمها رئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها إيهود باراك ورفضها الجانب الفلسطيني.