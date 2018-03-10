فارس بويز - الحلقة الثانية

في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز كيف صحّح العلاقة بين لبنان وإيران حيث كانت الوفود الإيرانية الرسمية تدخل الى البقاع برّا عن طريق سوريا ومن دون تأشيرات دخول. من جهة اخرى يتطرق بويز إلى الجهود التي بذلها لتوقيع لبنان اتفاق "الشراكة الأورو متوسطية" وكيف عارضه وزراء لبنانيون كانوا حلفاء سوريا وقتها. رئيس الدبلوماسية اللبنانية الأسبق اضطر إلى زيارة الرئيس السوري حافظ الأسد لشرح اهمية "الشراكة الأورو متوسطية" ما أدى الى تذليل العقبات وتالياً موافقة مجلس الوزراء اللبناني على اتفاق الشراكة.