ناصر القدوة – الجزء الثاني

في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة عن ما واجهه من تحديات اثناء عمله كمراقب دائم في بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. ناصر القدوة يُشير إلى أنه رفض مرة طلب سفير أميركي بإزالة فقرة مُتعلّقة بانطباق معاهدة جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المُحتلّة لتمرير مشروع قرار لدى مجلس الأمن. وأوضح القدوة أن حذف هذه الفقرة من شأنه تبديل المركز القانوني للأراضي الفلسطينية من أراض محتلة إلى أراض متنازع عليها. وفي الحلقة يوضح كيف تابع مسألة سقوط طائرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في الصحراء الليبية والتي نجا منها بصعوبة.