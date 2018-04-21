في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يؤكّد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة أن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات مات مسموما بمادة البولونيوم المُشعّة كما أثبت تقرير طبي سويسري. القدوة يكشف أسرار المفاوضات التي أجراها ليتم دفن عرفات في القدس أو رام الله رافضا اقتراحاً بدفنه في غزة. وعن دوره كنائب المبعوث الأممي إلى سوريا يقول ناصر القدوة: إن بيان جنيف 1 مثّل المحاولة الجِدّية الوحيدة لحل الصراع في سوريا في شكل سلمي لافتا إلى أنه استقال من منصبه بعدما شعر أنه لا يوجد حل قريب للأزمة السورية.