الذاكرة السياسية | حسن عصفور

حسن عصفور ـ وزير شؤون المنظمات الأهلية الفلسطيني السابق

في الحلقة الثالثة مع "الذاكرة السياسية " يروي وزير شؤون المنظمات الأهلية الفلسطيني السابق حسن عصفوركيف بدأت مفاوضات أوسلو بشكل سرّي في العام 1993 والتي كان من أول المشاركين فيها إلى جانب أحمد قريع. وعن أسباب اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق رابين يقول: إن اعتراف رابين بأن الضفة الغربية وغزة يُشكّلان وحدة جغرافية، فهمه المُتشدّدون اليهود أنه تنازل عن يهودا والسامرة، فقتلوه.. حسن عصفور رأى أن الاتفاق الانتقالي الموقّع في العام1995 أنهى اتفاق أوسلو لأنه قضى على جوهره

