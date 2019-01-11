الذاكرة السياسية | فاضل ميراني - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من خماسية مع "الذاكرة السياسية" يردّ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني على الاتهامات التي تُوجّه إلى كرد العراق بأن لديهم علاقات مع إسرائيل. فاضل ميراني نوّه باتفاق العام 1970 الذي أقر بحقوق الكرد في العراق و أشار إلى أن اغتيال إدريس بارزاني ومحاولة اغتيال مصطفى بارزاني قد عطّلا الاتفاق. وعن اتفاق الجزائر الموقّع بين العراق وإيران عام 1975 يقول: إن حملة الأنفال الكبرى بدأت بهذا الاتفاق، حيث تنازل العراق بموجب الاتفاق عن الكرد وعن الأرض والماء بتنازله عن شط العرب.