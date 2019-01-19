الذاكرة السياسية | فاضل ميراني - الحلقة الثالثة

فاضل ميراني - سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

في الحلقة الثالثة من "الذاكرةالسياسية" يشرح سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أسباب الخلافات بين الحزبين الكرديّين"الديمقراطي" و"الوطني" وكيف كانت تُنهى هذه الخلافات بتسويات واتفاقات، ويكشف ميراني أن رئيس حكومة في اقليم كردستان من الحزب الوطني أمربتحويل نصف إيرادات الإقليم الى خزينة الحزب والنصف الثاني بتخصيصه لدفع رواتب الموظفين معتبراً أن الخلافات الكردية كانت على السلطة وليس على المال. وفي الحلقة عرضٌ للحرب الإيرانية العراقية وتداعياتها على كردستان.