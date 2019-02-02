الذاكرة السياسية | فاضل ميراني - الحلقة الخامسة

في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يعرض سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني للعلاقات بين الحزب الذي ينتمي إليه ونظام صدام حسين رغم المعارك العسكرية التي خاضها الكرد ضد حكومة بغداد. ويكشف ميراني أن الزعيم الليبي معمّر القذافي عاتب وفدا كرديا في العام 2004 لأن الكرد لم يُعلنوا استقلال كردستان بعد سقوط النظام. وعن أسباب الدعوة إلى استفتاء حول استقلال الإقليم في العام 2017 يقول ميراني: جاء نتيجة للإخلال بمبدأ الشراكة، ولكن الاستقلال يحتاج إلى ضوء أخضر دولي كما حصل في كوسوفو وجنوب السودان، الأمر غير المتوافر حاليا في العراق.

