الذاكرة السياسية | نبيل فهمي - الحلقة الاولى

نبيل فهمي ـ وزير الخارجية المصري السابق

في الحلقة الأولى من خماسية مع "الذاكرة السياسية" يتحدّث وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي عن أسباب قبوله الحقيبة الوزارية، بعد ثورة30 يونيو 2013، بعدما اعتذرعن عدم قبولها مرات عدة سابقا.. رئيس الدبلوماسية المصرية السابق يعود بالذاكرة الى أسباب استقالة والده إسماعيل فهمي وزير الخارجية أيام حكم السادات، احتجاجا على زيارة الأخير لإسرائيل في العام 1977 ويعتبر أن والده كان يريد السلام مع إسرائيل، إنما السلام الشامل، لا المنفرد، لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.