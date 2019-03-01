الذاكرة السياسية | نبيل فهمي - الحلقة الثالثة

في الحلقة الثالثة من "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي أن "الإخوان" تراجعوا في آخر لحظة عن قرار المشاركة في حكومة حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه. وعن علاقة المسؤولين الأميركيين بالإخوان يقول فهمي: كان الأميركيون يُبلغوننا أنهم غير منحازين لأي فريق، إنما المتابعة أظهرت ارتياحهم لنمط "الإخوان". وعن القرار الأميركي تأجيل تسليم مساعدات عسكرية الى مصر في العام 2013، وصف رئيس الدبلوماسية المصرية السابق القرار بالخاطئ، وأعلن موقفه هذا في مؤتمر صحافي، عقب صدور موقف أوباما، في هذا الشأن.