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الذاكرة السياسية | نبيل فهمي - الحلقة الخامسة والاخيرة

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في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يسترجع وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي شريط الهجمات على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001.
نبيل فهمي الذي كان سفيرا لبلاده لدى واشنطن، يتطرق ايضا الى العلاقات الأميركية – المصرية وما شهدته من تقلبات في عهد الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما وأسباب فشل عملية السلام على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي

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