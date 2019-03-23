الذاكرة السياسية | حسين المجالي - وزير الداخلية الأردني

حسين المجالي - وزير الداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي

في الحلقة الأولى من رباعية مع "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي أن الأردن أحبط أكثر من 65 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 فيما لم يُعلن عبر وسائل الاعلام عن أكثر من 15 عملية منها. المجالي أشار الى أن العمليات كانت تستهدف اغتيال شخصيات رفيعة في المملكة الهاشمية إضافة الى تفخيخ وتفجير أهداف مختلفة. وفي الحلقة يسترجع حسين المجالي قصصاً من الطفولة، ومنها كيف اشترى وهو في سن الرابعة من عمره، سيارة من الملك حسين بقرش ونصف فقط.