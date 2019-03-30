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الذاكرة السياسية | حسين المجالي - الحلقة الثانية

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في الحلقة الثانية مع "الذاكرةالسياسية" يتوقّف وزير الداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي عند حادثة سقوط مُقاتلة الملازم أول الطيّارالأردني معاذ الكساسبة فوق الأراضي السورية، ووقوعه أسيراً في أيدي عناصر من"داعش". المجالي يكشف لماذا فشلت قوة من الكومندوس الأردني في استعادة الكساسبة مرتين، ولماذا رفضت السلطات التفاوض مع وسطاء من "داعش"لاسترداده، وصولا الى عملية إحراقه على يد خاطفيه. وزير الداخلية الأسبق يتطرّق أيضا الى أحداث بلدة معان في العام 2014 وكيف تعاملوا معها، ويوضح أسباب استقالته من منصبه.

إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | حسين المجالي - الحلقة الثالثة الذاكرة السياسية | حسين المجالي - الحلقة الثالثة 20:24 GMT

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