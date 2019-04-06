الذاكرة السياسية | حسين المجالي - الحلقة الثالثة

حسين المجالي - وزير الداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي

يكشف وزير الداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين ربط استمرارمعاهدة السلام مع إسرائيل بجلب الترياق لخالد مشعل بعد تسميمه على يد فريق من الموساد، وهو ما أنقذ حياته. وعن أكثر ما كان يُحزن الملك حسين يقول الفريق أول حسين المجالي: إن خسارة القدس ظلّت تؤلم الحسين وتؤرّقه حتى وفاته. المجالي تحدث ايضا عن "انتفاضة الخبز" في الكرك، مُشيرا الى أن حكومة الكباريتي لم تستقل بسببها إنما لأنها اهملت دارا للأيتام، زاره الملك حسين وقدم للأطفال قصرا للضيافة للسكن فيه

