الذاكرة السياسية | حسين المجالي - الحلقة الرابعة

حسين المجالي - وزير الداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي



في الحلقة الرابعة والأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف وزيرالداخلية الأردني الأسبق الفريق أول حسين المجالي من خطط لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق هزّاع المجالي بتفجيرٍ استهدف مقرّ الحكومة، وكيف نجا الملك حسين من تفجير ثان، بعدما منعه قائد الجيش وقتها حابس المجالي من الدخول الى المبنى المستهدف. وفي الحلقة يسترجع حسين المجالي الأيام الأخيرة للملك حسين،وظروف تبديل ولي العهد قبل 7 أيام من وفاته، وصولا الى جنازته واستلام نجله الملك عبدالله الثاني العرش خلفا له.

