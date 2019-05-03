الذاكرة السياسية | العماد ميشال سليمان – الحلقة الثالثة

في الحلقة الثالثة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية يتطرّق الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان الى أسباب فشل محادثات رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد. الرئيس اللبناني السابق يتطرّق الى جهود الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاستعادة سوريا الى الحضن الدولي والحضّ على إقامة علاقات دبلوماسية بين دمشق وبيروت، وهو ما حصل فعلا. الرئيس ميشال سليمان يشرح اقتراحه الاستراتيجية الدفاعية للبنان من خلال وضع سلاح "المقاومة" بتصرّف رئيس الجمهورية ولفترة موقتة على أن يتم استخدامه لمؤازرة الجيش وبطلب منه فقط، ويعتبر أن لا حاجة لسلاح حزب الله بعدما تحرّر الجنوب في العام 2000.