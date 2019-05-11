الذاكرة السياسية | ميشال سليمان – الجزء الرابع

في الحلقة الرابعة من سلسلة مع"الذاكرة السياسية يُحمّل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان حزب الله وأطراف لبنانية أخرى مسؤولية تجميد الهبة السعودية الى الجيش اللبناني. وعن وجود حزب الله في سوريا يقول الرئيس سليمان:هذا الوجود خطير جدا لأنه يُحسب تدخلا أجنبياً ويستتبع تدخلا مقابل. وعن محادثات الرئيس سعد الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله، عقب اغتيال والده، يقول الرئيس سليمان: كان سعد الحريري يريد الصفح عن قتلة والده، بعد صدور الحكم المرتقب عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أما سوريا فكانت تريد إلغاء المحكمة.