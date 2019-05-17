الذاكرة السياسية | العماد ميشال سليمان - الحلقة الخامسة

في الحلقة الخامسة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية يعتبر الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قصّرت بعدم اكتشافها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل وقوعها. وعن اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن، يربط الرئيس سليمان هذه الجريمة بقضية توقيف ميشال سماحة بجرم نقل متفجرات من سوريا. ويسترجع العماد سليمان شريط أحداث الضنّية في الشمال، بين مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة والجيش اللبناني في العام 1999، لافتا الى وجود تباطؤ في صدور الأحكام على المشتبه بهم وليس تسيّيسا لهذا الملف. وعن استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في الجنوب يقول الرئيس سليمان: استرجاعهما هو من صلاحية الدولة ولا تستطيع "المقاومة" أن تفعل هناك أكثر مما يستطيع الجيش القيام به. ولفت الى أن بقاء إسرائيل في شبعا وكفرشوبا يُقدّم ذريعة لسوريا للإبقاء على "المقاومة" في لبنان.