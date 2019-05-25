الذاكرة السياسية | العماد ميشال سليمان - الحلقة السادسة

في الحلقة السادسة والأخيرة مع "الذاكرة السياسية يعتبر الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان

أن معركة مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني وجماعة "فتح الإسلام" في 2007 كانت تهدف الى إعلان الدولة الإسلامية ( داعش) باحتلال شمال لبنان. وعن اغتيال مدير العمليات في الجيش اللواء فرنسوا الحاج يقول الرئيس سليمان: اغتياله مرتبط بترشيحي له لخلافتي في قيادة الجيش. العماد سليمان سيكشف عن محاولة لاغتياله عندما كان قائدا للجيش وعن الجهة التي تقف وراء اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنيّة في دمشق. العماد ميشال سليمان يتطرّق أيضا الى حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل وكيف تصرّف الجيش وقتها وصولا الى القرار 1701 ونشر الجيش على الحدود واستراتيجية الدفاع التي اقترحها سليمان على هيئة الحوار لوضع سلاح "المقاومة" تحت إشراف رئيس الجمهورية والجيش موقتا، ريثما يتمكّن الجيش من استكمال تجهيزاته لمواجهة أي خطر داخلي وخارجي.

