الذاكرة السياسية | الأمير تركي الفيصل - الحلقة الثانية آخر تحديث: السبت 4 شوال 1440 هـ - 08 يونيو 2019 KSA 10:36 - GMT 07:36 تارخ النشر: الجمعة 3 شوال 1440 هـ - 07 يونيو 2019 KSA 22:05 - GMT 19:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذاكرة السياسية | الأمير تركي الفيصل - الحلقة الثانية PDF اطبع إقرأ أيضاً الأمير تركي الفيصل - رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق 20:46 GMT إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | الأمير تركي الفيصل - الحلقة الثالثة 20:32 GMT