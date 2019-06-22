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الذاكرة السياسية | الأمير تركي الفيصل- الحلقة الرابعة

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في الحلقة الرابعة مع "الذاكرة السياسية" يكشف رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود تورط إيران في هجمات استهدفت السعودية من بينها تفجير مجمّع سكني للأميركيين في الخُبر في العام 1996
كذلك يتطرق رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق الى الغزو العراقي للكويت العام 1990 وتداعياته، والى الدور السعودي في دعم المقاومة وتحرير الكويت. وعن سبب مصافحته شخصيات إسرائيلية في منتديات عالمية، يوضح الأمير تركي الفيصل أنه أراد من ذلك إيصال رسالة بأن حلّ النزاع العربي الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

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